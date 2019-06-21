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صحيفة: السلطات الأمريكية ستطلق حملة لترحيل المهاجرين

أخبار العالم

صحيفة: السلطات الأمريكية ستطلق حملة لترحيل المهاجرين
Reuters CALLAGHAN O'HARE
مهاجرون من إفريقيا في الولايات المتحدة
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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن سلطات الهجرة الأمريكية ستشن حملة على أسر المهاجرين غير القانونيين فجر الأحد 23 يونيو.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم أن الرئيس دونالد ترامب وجه هيئة الهجرة والجمارك (ICE) بإطلاق حملة واسعة النطاق تهدف إلى ترحيل مهاجرين غير شرعيين.

وحسب المسؤولين فإن الحملة ستستهدف نحو 2000 أسرة صدرت بحق أفرادها قرارات الترحيل في نحو 10 من المدن الأمريكية الكبرى، بما فيها هيوستون وشيكاغو وميامي ولوس أنجلوس.

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من جهته، رفض المتحدث باسم هيئة الهجرة والجمارك التعليق على الحملة المتوقعة. كما لم يعلق على الموضوع البيت الأبيض ووزارة الأمن الداخلي على الفور.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أعلن يوم الاثنين الماضي أن الحملة على المهاجرين ستنطلق الأسبوع المقبل.

وكانت السلطات الأمريكية قد أوضحت أنها ستسعى لترحيل الأسر التي تلقت أوامر بمغادرة الأراضي الأمريكية من محكمة مختصة بالهجرة.

المصدر: "واشنطن بوست"

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