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ترامب يعلن البدء في إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة

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ترامب يعلن البدء في إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة
Reuters KEVIN LAMARQUE
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل في إجلاء الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.

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وكتب ترامب تغريدة في "تويتر": "في الأسبوع المقبل ستبدأ وكالة الهجرة والجمارك عملية إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.. سيجري إجلاؤهم بنفس السرعة التي يدخلون بها".

وكان ترامب قد أعرب، الأحد الماضي، عن ثقته بأن العلاقات الأمريكية المكسيكية ستصل إلى مستوى جديد بعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية والمهاجرين.

وكتب ترامب على تويتر: "سيكون بين المكسيك والولايات المتحدة تعاون كبير، وهو ما لم يحدث منذ عدة عقود".

المصدر: تويتر

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