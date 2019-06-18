أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ الأسبوع المقبل في إجلاء الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من أراضيها.

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وكتب ترامب تغريدة في "تويتر": "في الأسبوع المقبل ستبدأ وكالة الهجرة والجمارك عملية إجلاء ملايين المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.. سيجري إجلاؤهم بنفس السرعة التي يدخلون بها".

وكان ترامب قد أعرب، الأحد الماضي، عن ثقته بأن العلاقات الأمريكية المكسيكية ستصل إلى مستوى جديد بعد أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية والمهاجرين.

وكتب ترامب على تويتر: "سيكون بين المكسيك والولايات المتحدة تعاون كبير، وهو ما لم يحدث منذ عدة عقود".

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

المصدر: تويتر