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الديمقراطيون يرحبون بتراجع ترامب عن ضرب إيران

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الديمقراطيون يرحبون بتراجع ترامب عن ضرب إيران
Reuters YURI GRIPAS
رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
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رحبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجيه ضربة عسكرية إلى إيران.

وقالت بيلوسي للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "ضربة بهذا الحجم كان من شأنها أن تكون استفزازية جدا، وأنا راضية عن عدم إقدام الرئيس على ذلك".

وشددت رئيسة مجلس النواب أن على ترامب أن يحصل على موافقة الكونغرس على أي عمل عسكري ضد إيران.

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واعتبرت أن هناك خيارات كثيرة قد تكون مفيدة أكثر.

وأعلن ترامب أنه تراجع عن العمل العسكرية ضد إيران قبل 10 دقائق من بدئه بعد أن أبلغه أحد الجنرالات بأن عدد الضحايا بين الإيرانيين سيبلغ نحو 150 شخصا.

ويأتي ذلك بعد إسقاط القوات الإيرانية طائرة مسيرة أمريكية فوق مضيق هرمز صباح الخميس 20 يونيو.

وتقول إيران إن الطائرة دخلت أجواءها، فيما تصر واشنطن على أن الطائرة كانت في الأجواء الدولية.

المصدر: رويترز

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