أعلن الرئيس الأمركي أنه أوقف ضربة على إيران قبل 10 دقائق من بدئها، مؤكدا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران أمس، لأنها لن تكون ردا ملائما على إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية.

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وقال ترامب: "كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس"، مؤكدا أنه "ليس في عجلة من أمره" في التعامل مع إيران.

ولفت ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إلى أنه أوقف الهجوم بعدما أبلغه أحد الجنرالات أن 150 شخصا سيلقون حتفهم، إذا تم توجيه ضربة إلى المواقع الإيرانية.

وفي وقت، قال ترامب إنه فرض عقوبات جديدة على طهران ليلة الخميس، شدد على أنه لن يسمح لطهران بـ "الحصول على سلاح نووي يوجه ضد الولايات المتحدة وضد العالم" حسب تعبيره.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2019

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أمس، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.

وحتى الساعة 7 من مساء الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون توجيه الضربة، وذلك بعد مناقشات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي والرئيس وزعماء الكونغرس، حسبما نقلت الصحيفة عن عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الذين شاركوا في المداولات أو اطلعوا عليها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر أمس الخميس في محافظة هرمزكان جنوبي إيران، فيما قالت واشنطن إن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي.

المصدر: RT+ رويترز