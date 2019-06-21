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إيران: أجواء الخليج آمنة وشركات الطيران تسير رحلاتها بشكل معتاد

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إيران: أجواء الخليج آمنة وشركات الطيران تسير رحلاتها بشكل معتاد
aa.com.tr/ar
إيران تنفي توقف الطيران فوق مياه مضيق هرمز وخليج عمان
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أكد رئيس منظمة الطيران الإيرانية، علي عابد زادة، بأن الأجواء فوق مياه الخليج آمنة وأن جميع شركات الطيران تسير رحلاتها دون تغيير في مساراتها.

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وأشار زادة في تصريح صحفي إلى أن بلاده لم تسجل أي انخفاض في أعداد الرحلات في الأجواء الإيرانية، وأن الطائرات التابعة لمختلف الدول والشركات "لا تزال تعبر بشكل طبيعي".

وقال المسؤول الإيراني: "لم نتلق أي طلب من أي شركة طيران أجنبية لتغيير مسارها أو إلغائه أثناء عبورها الأجواء الإيرانية".

وأعلنت شركات طيران، في وقت سابق من الجمعة، أنها قررت تفادي التحليق عبر أجواء مضيق هرمز وخليج عمان في إجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

وجاءت هذه الإجراءات، عقب حظر إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة مساء الخميس على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي الإيراني وفوق مضيق هرمز وخليج عمان.

واحتدم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس بشكل حاد، بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة انتهكت مجالها الجوي، فيما نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الرواية الإيرانية، مؤكدة أن "الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية".

المصدر: RT

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