أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية الجمعة، أنها علقت رحلاتها عبر أجزاء محددة من الأجواء الإيرانية كإجراء احترازي بعد احتدام التوتر بين طهران وواشنطن في منطقة الخليج.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الشركة الهولندية قررت إعادة توجيه رحلاتها بعدما حظرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الليلة الماضية على شركات الطيران الأمريكية التحليق في المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

واحتدم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أمس بشكل حاد، بعد إسقاط إيران طائرة أمريكية مسيرة انتهكت مجالها الجوي، فيما نفى البنتاغون الرواية الإيرانية، وأكد أن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية.

المصدر: "رويترز"