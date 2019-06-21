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الجيش الأوكراني استخدم قنابل فوسفورية في دونباس

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الجيش الأوكراني استخدم قنابل فوسفورية في دونباس
Sputnik
آثار قصف الجيش الأوكراني لمدينة دونيتسك - أرشيف
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قال إدوارد باسورين نائب قائد القوات المسلحة في جمهورية دونيتسك الشعبية، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بقذائف فسفورية ، وذلك لأول مرة في عام 2019.

وأضاف باسورين في حديث للصحفيين اليوم: "للمرة الأولى هذا العام، سجلت حالة استخدام ذخيرة فسفورية".

وأشار إلى أنه عثر على شظية من قذيفة من عيار 120 مم، مشحونة بالفسفور، بالقرب من بلدة "دولوميتنويه" القريبة من مدينة "غورلوفكا".

ونوه باسورين، بأن هذا النوع من القذائف، يمكن أن يحرق أحياء كاملة، وهو محرم دوليا بموجب بروتوكول اتفاقية جنيف عام 1977.

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وقال، إن استخدام قذائف الفسفور لقصف المراكز السكنية، يثير الشكوك بمدى الأهلية العقلية لعناصر القوات الأوكرانية.

وفي أبريل عام 2014، باشرت سلطات كييف بتنفيذ عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتيا، بعد أن عارض سكان هاتين المقاطعتين في جنوب شرق أوكرانيا، الانقلاب الذي وقع في كييف في فبراير من العام نفسه.

ووفقا لأحدث إحصاءات الأمم المتحدة، فقد قتل خلال النزاع في دونباس، أكثر من 13 ألف مدني.

المصدر: سبوتنيك

 

 

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