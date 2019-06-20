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ترامب عبر "تويتر": إيران ارتكبت خطأ جسيما

ترامب عبر "تويتر": إيران ارتكبت خطأ جسيما

أخبار العالم

ترامب عبر
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر"، إن "إيران ارتكبت خطأ جسيما"، وذلك في أول تعليق له على إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران.

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الحرس الثوري الإيراني: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة
الحرس الثوري الإيراني: إسقاط طائرة أمريكية مسيرة

وذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، موضحة أن "الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري قام باستهداف وإسقاط طائرة تجسس أمريكية من طراز "غلوبال هوك" بعد أن اخترقت أجواء إيران في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان".

يتبع..

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