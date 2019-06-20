الأردن.. انزلاق طائرة تراثية على مدرج بالعقبة

انزلقت طائرة تراثية أردنية على مدرج مطار الملك الحسين بالعقبة، إثر تعرض أحد عجلاتها لتلف بسيط أثناء هبوطها، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات.

وأوضحت وسائل إعلام أردنية أن انزلاق الطائرة تسبب بإلغاء رحلة تابعة لـ"الملكية الأردنية" كانت متوجهه من العقبة إلى عمان.

.#الأردن : انزلاق طائرة تدريب على مدرج مطار الملك الحسين في العقبة

. pic.twitter.com/MNublKKHwp — أخبار الراصد (@rased_news) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وذكرت مصادر لصحيفة "الغد" الأردنية أنه تم إصلاح الطائرة وإخلاء مدرج المطار وتفتيشه ضمن الإجراءات اللازمة في السلامة العامة.

ووفقا للمصادر فإن الطائرة المنزلقة هي ضمن مجموعة طائرات عسكرية قديمة جدا موجودة في متحف مطار الملك الحسين، ويجري تجريب الطائرات التراثية كل شهر مرة واحدة للحفاظ على جودتها.

المصدر: وكالة "عمون"