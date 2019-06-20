إبلاغ ترامب بتفاصيل ضربة صاروخية وجهها الحوثيون للسعودية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلع على تفاصيل ضربة صاروخية وجهها الحوثيون لمحطة كهرباء في السعودية.

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وأضافت ساندرز: "نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع الشركاء والحلفاء".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، أعلنت أمس الأربعاء قصف محطة كهرباء في مدينة الشقيق بمحافظة جازان السعودية بصاروخ كروز.

ووفقا لقناة "المسيرة" الناطقة باسم هذه الجماعة، فإن "القوة الصاروخية أكدت إصابة صاروخ كروز لهدفه بمحطة الكهرباء بالشقيق في جيزان جنوب غربي السعودية".

وتوعدت جماعة "أنصار الله" بأن تكون المطارات والموانئ الإماراتية أهدافا جديدة لقواتها.

المصدر: "رويترز"