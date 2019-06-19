أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن قواتها الصاروخية قصفت، مساء الأربعاء، محطة كهرباء في منطقة جازان جنوبي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان: "القوة الصاروخية أطلقت صاروخ كروز على محطة الكهرباء بالشقيق في جيزان وقد أصاب هدفه بدقة عالية".

وأضاف سريع في بيانه أن هذا الاستهداف "يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره للشعب اليمني"، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية.

وتوعد المتحدث باسم قوات الحوثيين بأنه "لا تزال هناك مفاجآت كبيره قادمة" بالنسبة إلى المملكة، مبينا أن العمليات الجديدة ستستهدف "مواقع أكثر حساسية بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه".

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية واسعة في اليمن يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي.

وكثف الحوثيون، الذي يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد، منذ الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ "عدوان" التحالف العربي، الذي سبق أن حملته الأمم المتحدة المسؤولية عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين في اليمن جراء عملياته.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم 19 مايو الماضي، أنها تنوي شن عمليات ستستهدف 300 موقع حيوي وعسكري لقوات التحالف والمقاتلين الموالين للحكومة اليمنية والسعودية والإمارات.

المصدر: RT