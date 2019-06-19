المبعوث الأمريكي يزور دول الخليج لمناقشة "التهديد الإيراني"

أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون إيران، برايان هوك، سيقوم بجولة إلى منطقة الخليج لمناقشة "التهديد الإيراني".

وأوضحت الوزارة أن الجولة ستجري اعتبارا من اليوم الأربعاء وستشمل 5 دول هي: السعودية، والإمارات، وعمان، والكويت، والبحرين.

وبينت الخارجية الأمريكية أن هوك سيجري خلال الجولة محادثات مع المسؤولين في الدول المذكورة لمناقشة "عدوان إيران في المنطقة" واستهداف ناقلتي النفط في خليج عمان يوم 13 يونيو.

كما أضافت الوزارة أن هوك "سيشارك معلومات استخباراتية إضافية للولايات المتحدة حول عدد من التهديدات القائمة التي تمثلها إيران حاليا بالنسبة إلى المنطقة".

كما سيقوم المبعوث الأمريكي، حسب البيان، بجولة في أوروبا في الأسبوع المقبل تشمل بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليناقش مع المسؤولين المحليين "دائرة من القضايا المتعلقة بالنظام الإيراني".

واستهدف هجوم غامض ناقلتي النفط "Front Altair" النرويجية و"Kokuka Courageos" اليابانية في مياه خليج عمان فجر 13 يونيو، ما أدى نشوب حريق على متنيهما، فيما أنقذت البحرية الإيرانية 44 شخصا من طاقميهما ونقلتهم إلى ميناء جاسك جنوبي البلاد ولاحقا إلى الإمارات.

وفي تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، حملت الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا، إيران المسؤولية عن استهداف السفينتين، الأمر الذي نفته الجمهورية الإسلامية قطعيا.

المصدر: وكالات