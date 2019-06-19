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إندونيسيا.. فتوى ضد لعبة "PUBG"!

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إندونيسيا.. فتوى ضد لعبة
Reuters BT/dn
ألعاب فيديو
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أصدرت مجموعة من رجال الدين الإندونيسيين اليوم الأربعاء، فتوى ضد لعبة الفيديو الشهيرة "PUBG"، باعتبار أن العنف الموجود فيها "مناف للإسلام ويمكنه خلق إدمان خطير لدى اللاعبين".

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وقال مجلس علماء مقاطعة "أتشه" في جزيرة سومطرة إن هذه الفتوى "تؤكد أن لعبة PUBG والألعاب التي تشبهها محرمة، لأنه يمكنها أن تحث على العنف وتغير سلوك الأشخاص".

وأضاف المجلس أنه لا يستبعد تعديل هذه الفتوى لتشمل ألعابا عنيفة أخرى، حيث صرح عضو المجلس، فيصل علي، بأن أطفال المقاطعة أصبحوا مدمنين على اللعبة، وأن ردة فعلهم صارت عنيفة عند محاولة منعهم من متابعة اللعب.

وتأتي هذه الفتوى بعد منع اللعبة في كل من العراق، ونيبال، وولاية كجرات الهندية.

المصدر: أ ف ب + لوفيغارو

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