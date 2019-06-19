إيران: نتفاوض مع روسيا والصين بشأن الخيارات المحتملة حال فشل نظام "INSTEX" الأوروبي

أفاد أمين مجلس الأمن الأعلى الإيراني، علي شمخاني، بأن بلاده تتفاوض مع كل من روسيا والصين بشأن الخيارات المحتملة حال فشل نظام "INSTEX" الأوروبي للمعاملات المالية.

وقال شمخاني، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران تنوي زيادة حجم العمليات المالية مع روسيا والصين في حال فشل نظام "INSTEX": "نعم، بالطبع، وهذا طريق طبيعي".

وأضاف شمخاني: "نجري الآن مفاوضات مع هذين الطرفين، وهناك أفكار كثيرة جدا لكن ليس من الممكن التحدث عن كل شيء. إلا أن هذه الأفكار قابلة للتطبيق".

وشدد المسؤول الإيراني مع ذلك على أن تفعيل آليات "INSTEX" يجري بشكل بطيء للغاية، قائلا: "هذا بالحقيقة كذلك، ليست هناك إرادة كافية لتطبيق هذا النظام".

وفي أواخر عام 2018 الماضي حظر على إيران، نتيجة ضغوط من قبل الولايات المتحدة، التي تشن حملة اقتصادية شرسة ضد الجمهورية الإسلامية، الوصول لنظام "SWIFT" العالمي للمعاملات المالية، ما صعب كثيرا اتصالات قطاع الأعمال الإيراني مع الأطراف الخارجية.

وردا على هذا الإجراء أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، (الدول الأوروبية الـ3 المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران)، في يناير 2019، عن تشكيل نظام خاص للمعاملات المالية مع إيران يسمح بمواصلة التجارة معها الجمهورية التفافا على العقوبات الأمريكية ضد البلاد.

لكن هذا الآلية، التي أطلقت عليها اسم "INSTEX" وسجلت رسميا في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لم يتم تفعيلها حتى الآن.

المصدر: تاس