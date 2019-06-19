تركيا تعلن دعمها لتوصيات المحققة الأممية حول مقتل خاشقجي وإجراء تحقيق مع بن سلمان

أعلنت تركيا دعمها لتوصيات المحققة الأممية في "حالات الإعدام خارج القانون"، أغنيس كالامارد، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الأربعاء، تعليقا على تقرير أصدرته كالامارد بشأن هذه القضية: "ندعم بقوة توصيات المحققة الأممية بشأن كشف ملابسات قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".

BM Raportörü Callamard’ın Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz.



Strongly endorse #UN Rapporteur @AgnesCallamard’s recommendations for elucidating Khashoggi’s murder&holding those responsible accountable — Mevlüt Çavuşoğlu⚡️ (@MevlutCavusoglu) 19 июня 2019 г.

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واعتبرت كالامارد، في أول تقرير مستقل في مقتل خاشقجي، الذي تم اغتياله يوم 2 أكتوبر 2018 في مقر قنصلية بلاده باسطنبول، أنه قتل بصورة متعمدة والسعودية هي المسؤولة عن قتله.

وذكر التقرير، الذي يستند إلى معلومات استخباراتية من تركيا وغيرها، أن خاشقجي، المعروف بانتقاداته للسلطات السعودية وخاصة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، وبعد دخوله إلى مبنى القنصلية حقن بمادة مهدئة ووضع كيس بلاستيكي على رأسه وخنق حتى فاضت روحه.

وحملت كالامارد، التي أجرت التحقيق دون تكليف رسمي من الأمم المتحدة، السعودية المسؤولية عن "قتل خاشقجي المتعمد"، مشيرة إلى أن "هنالك أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، من بينهم ولي العهد السعودي".

المصدر: RT + وكالات