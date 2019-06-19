المحققة الأممية بمقتل خاشقجي تدعو إلى معاقبة محمد بن سلمان حتى اثبات عدم علاقته بحادثة القتل

دعت المحققة الأممية، أنييس كالامار، دول العالم إلى فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وممتلكاته مبدئيا، حتى يثبت أنه لا علاقة له بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وأضافت كالامار، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أن "خاشقجي كان ضحية عملية إعدام متعمدة عن سبق إصرار"، مؤكدة أنها عملية قتل نفذت دون محاكمة سابقة "وتتحمل العربية السعودية مسؤوليتها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وأكدت المحققة أن "هنالك أدلة دامغة تستدعي التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار (...) من بينهم ولي العهد السعودي".

وكانت كالامار زارت في وقت سابق تركيا مع فريق من المحققين والخبراء القانونيين، كما أكدت أستلامها أدلة من السلطات التركية.

ولم تصدر الرياض أي رد فعل تجاه تصريحات المسؤولة الأممية إلى حد الآن.

يذكر أن الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، شوهد آخر مرة في 2 أكتوبر الماضي بالقنصلية السعودية في اسطنبول، فيما أكدت النيابة السعودية لاحقا اختفاء جثته.

المصدر: وكالات