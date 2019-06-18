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المحققة الأممية في مقتل خاشقجي تصدر تقريرها في القضية

أخبار العالم العربي

المحققة الأممية في مقتل خاشقجي تصدر تقريرها في القضية
Reuters JOSE CABEZAS
مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد
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أعلنت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامارد، أنها ستصدر غدا الأربعاء تقريرا حول نتائج تحقيقها في قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، إن "جريمة وحشية خطط لها ونفذت" من قبل مسؤولين سعوديين.

وزارت كالامارد اسطنبول في يناير 2019 بطلب تركيا لإجراء تحقيق أممي في مقتل الصحفي، المعروف بانتقاداته للسلطات السعودية وخاصة ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان.

لكنها أعلنت مع ذلك أن السلطات السعودية لم توافق على زيارتها إلى المملكة للتحقيق، فيما قالت إن السعودية عرقلت جهود تركيا لكشف ملابسات القضية.

المصدر: وكالات

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