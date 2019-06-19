قضت محكمة بريطانية، أمس الثلاثاء، بالسجن 4 سنوات على مراهق مؤيد للنازية وصف الأمير هاري بأنه خان عرقه بزواجه من الممثلة الأمريكية ميغان ميركل وقوله إنه يجب إطلاق النار عليه.

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ونشر، ميخال شيفجوك (19 عاما) دعاية لليمين المتطرف على الإنترنت تظهر الأمير هاري دوق ساسكس مع بندقية مصوبة نحو رأسه وتعليقا كتب فيه "أراك لاحقا يا خائن العرق".

ونشرت الصورة بعد أشهر من زواج الأمير البريطاني من ميغان، وهي ابنة سيدة أمريكية من أصل إفريقي ووالدها أبيض.

واعترف شيفجوك وشريكه أوسكار دون-كوتشوروفسكي (18 عاما)، وكلاهما يحملان الجنسية البولندية، اعترفا بتهمة تشجيع الإرهاب، وأقر شيفجوك أيضا بخمس تهم تتعلق بحيازة مواد يمكن استخدامها في التخطيط لعمل إرهابي.

وحكم على شيفجوك بالسجن لأربع سنوات وثلاثة أشهر، بينما حكم على دون- كوتشوروفسكي بالسجن لمدة 18 شهرا.

المصدر: رويترز