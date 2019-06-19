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مادورو يكشف التكلفة المالية لمحاولة اغتياله بطائرة مسيّرة

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مادورو يكشف التكلفة المالية لمحاولة اغتياله بطائرة مسيّرة
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كشف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن محاولة اغتياله، التي جرت في الـ4 من أغسطس العام الماضي، بلغت كلفتها 20 مليون دولار.

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وقال مادورو في حديث مع الجيش بث على "تويتر":" مشروع اغتيالي الذي جرى في الرابع من أغسطس، كلف عدة ملايين من الدولارات، يقولون حوالي 20 مليون دولار"​​​.

وشكر مادورو ضباط الاستخبارات وإنفاذ القانون على الشجاعة والبسالة التي أبدوها في الدفاع عن الرئيس.

وكان الرئيس الفنزويلي قد تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات مسيرة في الـ4 من أغسطس من العام الماضي، واتهم مادورو المعارضة والرئيس السابق لكولومبيا، خوان مانويل سانتوس، بتنظيم محاولة الاغتيال، موضحا أنه كان على علم بإعداد مؤامرة ضده بدعم من الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات 

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