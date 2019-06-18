الولايات المتحدة.. ضبط كمية هائلة من "الكوكايين" بقيمة مليار دولار

صادرت السلطات الأمريكية 16.5 طن من مخدر "الكوكايين" في ما يعتبر إحدى أكبر عمليات ضبط المخدرات في تاريخ الولايات المتحدة.

وضبطت المخدرات في سفينة رست في ميناء فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية. واعتقل أفراد طاقم السفينة.

Federal authorities say $treet value, Billion dollars in Cocaine, biggest drug seizure EVER in Philadelphia area just made in South Philly at Packer Marine Terminal where cargo ships unload @FOX29phillyhttps://t.co/mwPM1mnj3Cpic.twitter.com/m7zeTvKTrW — Steve Keeley (@KeeleyFox29) June 18, 2019

وحسب تقديرات مكتب المدعي العام في بنسلفانيا، فإن قيمة الشحنة التي ضبطت، تزيد على مليار دولار.

وكتب المدعي ويليام ماكسواين في تغريدة على "تويتر": "هذا الحجم من الكوكايين كان من شأنه أن يقتل ملايين الأشخاص".

ونفذت السلطات الأمريكية في الأشهر الأخيرة عدة عمليات ناجحة بحثا عن المخدرات على الشاطئ الأطلسي للبلاد، وضبطت 538 كغم من الكوكايين بقيمة نحو 38 مليون دولار في مارس الماضي في مدينة فيلادلفيا، و1451 كغم من الكوكايين بقيمة نحو 77 مليون دولار في ميناء نيويورك في فبراير الماضي.

المصدر: وكالات