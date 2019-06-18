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أردوغان: لن نسمح بتضييق حقوق إخوتنا في قبرص

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أردوغان: لن نسمح بتضييق حقوق إخوتنا في قبرص
Reuters HANDOUT
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك، وذلك على خلفية الخلافات مع قبرص والاتحاد الأوروبي بشأن استثمار حقول الغاز.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أردوغان قوله، اليو الثلاثاء: "لن نسمح لأحد بتضييق حقوق ومصالح إخوتنا في قبرص الشمالية".

وأكد أن "تركيا ستواصل حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك في شرقي المتوسط".

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ويأتي ذلك بعد أن هدد الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد تركيا في حال لم توقف أنشطتها المتعلقة باستثمار حقول الغاز بالقرب من السواحل القبرصية.

وتعتبر قبرص هذه المنطقة جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

من جهتها تصر تركيا على أن أتراك قبرص، وخاصة جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا، تمتلك حقوقها في شرق المتوسط.

المصدر: الأناضول

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