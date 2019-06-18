 
مباشر

مقتل أكثر من 40 شخصا بهجوم شنه مسلحون وسط مالي

أخبار العالم

مقتل أكثر من 40 شخصا بهجوم شنه مسلحون وسط مالي
Reuters STRINGER
قرية في مالي بعد تعرضها لهجوم مسلحين (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m07i

قتل مسلحون 41 شخصا على الأقل، في هجوم شنوه على قريتي يورو و"غانغافاني 2" بوسط جمهورية مالي، مساء الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس الإدارة المحلية في قرية يورو، إيسياكا غنامي، قوله إن نحو 100 مسلح هاجموا يورو على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على السكان، ثم توجهوا إلى قرية "غانغافاني 2" التي تبعد عن القرية الأولى نحو 15 كلم.

إقرأ المزيد
مسلحون يقتلون 95 شخصا في قرية وسط مالي
مسلحون يقتلون 95 شخصا في قرية وسط مالي

وأوضح المسؤول أن 24 شخصا قتلوا في يورو، و17 آخرين في "غانغافاني 2".

وتقع في المنطقة اشتباكات إثنية بين قبائل، وخاصة بين قبيلتي الدوغون والفولاني.

ويأتي ذلك بعد هجوم يعتقد أنه نفذه أفراد قبيلة الفولاني على قرية لقبيلة الدوغون الأسبوع الماضي، وقتل فيه 35 شخصا. وفي مارس الماضي قتلت مليشيات مسلحة يعتقد أنها تابعة لقبيلة الدوغون أكثر من 150 شخصا من الفولاني في هجوم بوسط مالي، أصبح من أكثر الهجمات دموية في الفترة الأخيرة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برلمانية تونسية ترفض قراءة الفاتحة على روح محمد مرسي