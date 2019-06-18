بومبيو: رسالتنا لإيران هي أننا لا نريد حربا معها وهدفنا ردع عدوانها

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تواصل الولايات المتحدة حملة الضغط على إيران، مشيرا إلى أن بلاده تسعى إلى ردع "عدوان" إيران لكنها لا تريد حربا معها.

وقال بومبيو، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال زيارة قام بها إلى قاعدة "ماكديل" العسكرية الأمريكية في ولاية فلوريدا: "وجهنا رسائل كثيرة إلى إيران، وحتى في هذه اللحظة، ومباشرة من هنا، نخبر إيران بأننا موجودون هناك من أجل ردع العدوان".

وأضاف بومبيو أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد أنه "لا يريد حربا"، وأردف: "سنواصل في توجيه هذه الرسالة لكن مع القيام بكل شيء ضروري لحماية المصالح الأمريكية في المنطقة".

وشدد بومبيو على أن بلاده ستواصل حملة الضغط على إيران، فيما أشار إلى أن العسكريين من الجيش والبحرية للولايات المتحدة مستعدون للرد على أي تهديد تمثله الجمهورية الإسلامية.

كما أشار إلى أن الخارجية الأمريكية تسعى إلى أن تكون في تنسيق وثيق مع القوات المسلحة فيما يخص التعامل مع قضية إيران، التي جدد اتهامه لها بالوقوف وراء استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان صباح يوم 13 يونيو، قائلا إن واشنطن تمتلك مزيدا من الأدلة التي تثب هذا الأمر.

المصدر: وكالات