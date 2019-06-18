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الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لأي مواجهة ولا يرهبنا وجود حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج

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الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لأي مواجهة ولا يرهبنا وجود حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج
Reuters
البحرية الإيرانية
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قال قائد عسكري في الحرس الثوري الإيراني إن وجود حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج لا يشكل أي تهديد لطهران، وإن القوات الإيرانية في ذروة استعداداتها لأي مواجهة.

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وأضاف نائب قائد القوات البرية في الحرس الثوري، علي أكبر بورجمشيديان، "لا يمكن لأي قوة أجنبية أن تفكر بارتكاب حماقة عند حدودنا البحرية والبرية .. سنواجه بقبضة من حديد أي عدوان على حدودنا البرية، أو في المدن والقرى ذات الغالبية الكردية غرب أو شمال غرب البلاد، وسنصد أي عدوان في إقليم سيستان بلوشيستان (جنوب شرق البلاد)".

وأكد بورجمشيديان على جاهزية واستعداد القوات المسلحة الإيرانية عند الحدود البحرية في مياه الخليج.

المصدر: RT

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