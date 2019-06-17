قاذفة استراتيجية أمريكية تهبط اضطراريا في بريطانيا

نفذت قاذفة استراتيجية أمريكية، اليوم الاثنين، هبوطا اضطراريا في قاعدة جوية بريطانية بعد تعطل اثنين من محركاتها، بحسب معطيات الموارد الإلكترونية الغربية الخاصة بالطيران.

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وذكرت المصادر ذاتها أن الحديث يدور عن قاذفة "بي-52 أتش" التي يفترض أنها كانت تخطط للقيام، مع قاذفة أخرى من الطراز نفسه، بتحليق من الولايات المتحدة باتجاه الحدود الروسية فوق البحر الأسود.

وتشير معلومات مواردة من الغرب إلى أن القاذفة الأمريكية المزودة بـ 8 محركات نفاثة والقادرة على حمل أسلحة نووية، نفذت طيرانا دائريا فوق البلقان ثم أخذت طريق العودة باتجاه بريطانيا. وحلقت القاذفة في أجواء إنجلترا مدة طويلة كي تحرق وقودها قبل أن تهبط اضطراريا في قاعدة ميلدنهول الجوية.

أما القاذفة الثانية فواصلت تحليقها باتجاه البحر الأسود، واقتربت من شبه جزيرة القرم الروسية على مسافة تقل عن 100 كلم.

وفي وقت سابق من الاثنين، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مقاتلات "سو-27" من تشكيلة قوات الدفاع الجوي أقلعت لاعتراض قاذفات "بي-52 أتش" الاستراتيجية الأمريكية لدى اقترابها من الحدود الوطنية من جهتي البحر الأسود وبحر البلطيق.

المصدر: إنترفاكس