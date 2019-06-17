الدفاع الروسية: طائرات "سو-27" اعترضت قاذفات استراتيجية أمريكية لدى اقترابها من حدود روسيا

اعترضت مقاتلات "سو-27" الروسية، اليوم الاثنين، قاذفات استراتيجية أمريكية اقتربت من حدود روسيا، حسبما أوردت وزارة الدفاع الروسية.

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وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، أن القاذفات الأمريكية من طراز "بي-52 أتش" اقتربت من حدود البلاد قادمة من جهتي كل من البحر الأسود وبحر البلطيق، وأن طواقم مقاتلات "سو-27" من تشكيلة قوات الدفاع الجوي اعترضتها.

وأشار البيان إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحدود الوطنية وأن تحليقات الطائرات الروسية جرت بمراعاة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

المصدر: تاس