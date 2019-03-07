بالفيديو.. مقاتلة "سو-27" روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة من طراز "سوخوي-27" أقلعت لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز "آر أس 135" كانت تحلق قرب حدود روسيا فوق بحر البلطيق.

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن: "شبكات الدفاع الجوي الروسية رصدت فوق المياه المحاذية لبحر البلطيق هدفا جويا كان يقترب من الحدود الروسية. وأقلعت طائرة "سو-27" من قوام قوات الدفاع الجوي لاعتراضه".

وأضاف البيان أن "طاقم الطائرة الروسية قام بعد اقترابه إلى مسافة آمنة بتحديد هوية الطائرة باعتبارها قاذفة استطلاع أمريكية من طراز RC-135".

وأوضح البيان بأنه بعد اقتراب الطائرة الروسية قامت الطائرة الأمريكية بالابتعاد عن الحدود الروسية، لتعود المقاتلة الروسية بعد ذلك إلى قاعدتها بسلام.

ونشرت وزارة الدفاع شريط فيديو لعملية اعتراض مقاتلة "سو-27" لطائرة الاستطلاع الأمريكية "RC-135" في سماء بحر البلطيق، وتُظهر اللقطات كيف اقتربت الطائرة الروسية من طائرة التجسس الأمريكية ورافقتها إلى مسافة آمنة بعيدا عن أجواء روسيا.

المصدر: نوفوستي