وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدعون إلى خفض التصعيد بشأن الهجوم في خليج عمان

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى خفض التصعيد بعد استهداف ناقلتي النفط في مياه خليج عمان، وفقما أوردت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني.

إقرأ المزيد

وفي ختام اجتماع عقده مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في لوكسمبورغ، قالت موغيريني: "دعوتنا هي إلى القدر الأكبر من ضبط النفس وخفض التصعيد".

وجددت المسؤولة الأوروبية بذلك ما قالته أثناء الاجتماع، حيث حثت جميع الأطراف على التهدئة على خلفية الحادث الذي أثار مخاوف من إمكانية اندلاع نزاع شامل في المنطقة، قائلة: "ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفس، وأعتقد أن الكلام بالغ الحكمة يأتي على لسان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عندما يقول إن العالم ليس قادرا على تحمل نزاع جديد".

وأكد الوزراء الأوروبيون أثناء الاجتماع إدانتهم للهجوم الذي وقع الخميس الماضي في خليج عمان، متخذين في الوقت نفسه موقفا متحفظا إزاء الاتهامات التي سرعان ما وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية إلى إيران بهذا الشأن، وأعربوا عن تطلعهم إلى الحصول على مزيد من الحقائق حول الحادث الخطير.

إقرأ المزيد

المصدر: فرانس برس + إندبندنت