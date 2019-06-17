نتنياهو يدعو لزيادة العقوبات "العالمية" على طهران
Reuters : Reuters Photographer
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوى العالمية، اليوم الاثنين، على زيادة العقوبات على إيران بسرعة..
وأكد نتنياهو ضرورة زيادة العقوبات إذا ما مضت طهران قدما في خطة لتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله في كلمة عقب إعلان إيران "إذا نفذت إيران تهديداتها فعلى المجتمع الدولي تفعيل آلية العقوبات المحددة سلفا على الفور".
المصدر: رويترز
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