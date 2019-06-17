 
مباشر
عاجل
أبو الغيط: تركيا تروج للإسلام السياسي في ثوب من العثمانية الجديدة

نتنياهو يدعو لزيادة العقوبات "العالمية" على طهران

أخبار العالم

نتنياهو يدعو لزيادة العقوبات
Reuters : Reuters Photographer
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzyd

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوى العالمية، اليوم الاثنين، على زيادة العقوبات على إيران بسرعة..

وأكد نتنياهو ضرورة زيادة العقوبات إذا ما مضت طهران قدما في خطة لتجاوز حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

إقرأ المزيد
إيران تحت عقوبات أمريكا ونيرانها: وسطاء ومنافقون وأصدقاء
إيران تحت عقوبات أمريكا ونيرانها: وسطاء ومنافقون وأصدقاء

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله في كلمة عقب إعلان إيران "إذا نفذت إيران تهديداتها فعلى المجتمع الدولي تفعيل آلية العقوبات المحددة سلفا على الفور".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

متاجر في آسيا تتجه لأوراق الموز عوضا عن البلاستيك