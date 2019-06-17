لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية أن يطلب منه الشعب البقاء في الحكم بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية المحتملة.

وجاءت هذه الفكرة في تغريدتين نشرهما سيد البيت الأبيض على حسابه الرسمي في "تويتر" أمس الأحد وهاجم فيهما صحيفتي "نيويوك تايمز" و"واشنطن بوست".

ووصف ترامب كلا الصحيفتين بأنهما "وصمة عار على الوطن وأعداء للشعب"، مقترحا إجراء استطلاع للكشف عن "أي منهما أكثر غشا وخداعا".

وتابع: "الخبر الجيد أنه بحلول ست سنوات، عندما ستصبح أمريكا عظيمة مرة أخرى وسأغادر البيت الأبيض الجميل (أما تعتقدون أن الشعب سيطلب مني البقاء لفترة أطول؟ لكي نبقي أمريكا عظيمة!)، ستخرج هاتان الصحيفتان المروعتان كلاهما عن العمل للأبد".

.....news is that at the end of 6 years, after America has been made GREAT again and I leave the beautiful White House (do you think the people would demand that I stay longer? KEEP AMERICA GREAT), both of these horrible papers will quickly go out of business & be forever gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019

ويشار إلى أن الدستور الأمريكي لا يسمح لرئيس الدولة بتولي هذا المنصب لفترة أطول من ولايتين مدة كل منهما أربع سنوات، حتى وإن كانتا غير متواليتين.

وكان ترامب قد تطرق العام الماضي إلى فكرة تغيير هذا الأمر، عندما أشاد بإنجازات الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قائلا: "هو رئيس للأبد.. انظروا إلى ما بوسعه إنجازه. أعتقد أن هذا أمر عظيم، وربما سنضطر يوما إلى فعل ذلك أيضا".

المصدر: RT + واشنطن بوست