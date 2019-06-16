بومبيو: سنضمن بقاء مضيق هرمز مفتوحا وندرس خيارات عسكرية من أجل ذلك

تعهد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن تضمن الولايات المتحدة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي، مؤكدا أن إدارة بلاده تدرس خيارات عسكرية لتحقيق هذا الهدف.

وقال بومبيو، في مقابلة أجرتها معه اليوم الأحد قناة "CBS"، إن "الولايات المتحدة تنظر في دائرة كاملة من الخيارات" في ما يخص التعامل مع قضية إيران، موضحا: "إننا مقتنعون بأننا قادرون على اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي يمكن أن تعيد الردع، وهو ما تكمن فيه مهمتنا".

وتابع، ردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تشمل خيارات عسكرية: "بالطبع، الرئيس يدرس كل ما يجب علينا فعله".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "العالم يجب أن يتوحد من أجل التصدي للتهديد من قبل إيران"، موضحا: "الصين تحصل على أكثر من 80 بالمئة من نفطها الخام عبر مضيق هرمز. كوريا الجنوبية، اليابان، مثل هذه الدول تعتمد كثيرا على هذه الموارد. ونحن مستعدون لتقديم إسهامنا، إننا نحمي دائما حرية الملاحة".

وبين بومبيو: "سنعمل على تشكيل مجموعة من الدول، التي لديها مصلحة عميقة وحيوية في إبقاء هذا المضيق مفتوحا، لكي تساعدنا في تحقيق هذا الأمر".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مع ذلك، أن الحديث يدور عن إجراءات عسكرية لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا وليس من أجل توجيه ضربة إلى إيران، مشددا على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سبق أن أشار بوضوح إلى أنه لا يريد حربا مع الجمهورية الإسلامية.

وفي مقابلة أخرى جرت مع قناة "فوكس نيوز"، الأحد، قال بومبيو ردا على سؤال حول الإجراءات التي تستعد إدارة ترامب لاتخاذها من أجل حماية السفن التجارية في الشرق الأوسط وخاصة مضيق هرمز: "ما يجب أن تعرفوه هو أننا سنضمن حرية الملاحة عبر المضايق. وهذا تحد دولي وأمر مهم بالنسبة للعالم بأسره. الولايات المتحدة تنوي اتخاذ كل الإجراءات الضرورية، دبلوماسية أو غيرها، التي ستؤدي إلى إحراز النتيجة".

المصدر: موقع الخارجية الأمريكية