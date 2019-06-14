نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية صورا لأفراد طاقم ناقلة النفط "فرونت التير" بعد إنقاذهم في خليج عمان أمس الخميس.

وذكرت هيئة الملاحة البحرية الإيرانية أنها أنقذت 11 بحارا من الجنسية الروسية و11 من الجنسية الفلبينية وواحدا من جورجيا، وجميعهم سالمون، وكانوا على متن الناقلة "فرونت التير".

وأكدت الملاحة البحرية سلامة جميع البحارة الـ44 الذين تم إنقاذهم أمس الخميس وكانوا على متن الناقلتين.

وتعرضت ناقلتا نفط إحداهما ترفع علم جزر مارشال، وكانت محملة بالايثانول وتتجه من قطر نحو تايوان، وطاقمها يتكون من 23 بحارا، والناقلة الثانية "كوكاكا ريدجس"، كانت ترفع علم بنما ومحملة بالميثانول، وطاقمها متكون من 21 بحارا وكانت متجهة من السعودية نحو سنغافورة، تعرضتا لهجوم أمس الخميس أسفر عن اشتعال النيران وأضرار مادية بهيكلي الناقلتين.

المصدر: تسنيم