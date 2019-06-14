إيران ترفع تقريرا للملاحة البحرية الدولية حول عمليات إنقاذ بحارة الناقلتين المنكوبتين

أعلن السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، أن السفارة رفعت تقريرا إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية شرحت فيه تفاصيل قيام فرق الإغاثة الإيرانية بعملية الإنقاذ في خليج عمان.

إقرأ المزيد

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "السفارة الإيرانية قدمت تقريرا للمنظمة الدولية للملاحة البحرية شرحت فيه تفاصيل عملية الإغاثة والإنقاذ التي قامت بها فرق الإغاثة والإنقاذ الإيرانية لبحارة ناقلتي النفط المتضررتين في بحر عمان".

وأضاف نجاد، أن فرق الإمداد والإنقاذ الجوي والبحري التابعة للجيش الإيراني شاركت في عمليات إغاثة طاقم الناقلتين النفطيتين، اللتين تعرضتا لانفجار أمس الخميس في خليج عمان.

من جهتها أوضحت إدارة العلاقات العامة بالجيش الإيراني في بيان، أن المنطقة الأولى للجيش وبعد تلقیها تقارير وأحداثيات موقع الحادث، قامت بإيفاد فرق للإغاثة البحرية والجوية، وذلك بعد أن قام مركز الرصد والإنقاذ بمحافظة هرمزكان (جنوب إيران) بإبلاغ القوة البحرية للجيش الإيراني بوقوع الحادث.

وأشار البيان إلى أنه نظرا لبعد المسافة بين السواحل الإيرانية والناقلتين، فإن سفينة غير إيرانية كانت قريبة من الحادث وصلت قبل فرق الإنقاذ التابعة للجيش، وأجلت بحارة الناقلة الأولى وسلمتهم لسفن الإغاثة.

المصدر: وكالات