 
مباشر

إيران ترفع تقريرا للملاحة البحرية الدولية حول عمليات إنقاذ بحارة الناقلتين المنكوبتين

أخبار العالم

إيران ترفع تقريرا للملاحة البحرية الدولية حول عمليات إنقاذ بحارة الناقلتين المنكوبتين
AFP
السفارة الإيرانية في لندن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lzhm

أعلن السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، أن السفارة رفعت تقريرا إلى المنظمة الدولية للملاحة البحرية شرحت فيه تفاصيل قيام فرق الإغاثة الإيرانية بعملية الإنقاذ في خليج عمان.

إقرأ المزيد
إيران ترفض الاتهامات الأمريكية باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان
إيران ترفض الاتهامات الأمريكية باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان

وكتب بعيدي نجاد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": "السفارة الإيرانية قدمت تقريرا للمنظمة الدولية للملاحة البحرية شرحت فيه تفاصيل عملية الإغاثة والإنقاذ التي قامت بها فرق الإغاثة والإنقاذ الإيرانية لبحارة ناقلتي النفط المتضررتين في بحر عمان".

وأضاف نجاد، أن فرق الإمداد والإنقاذ الجوي والبحري التابعة للجيش الإيراني شاركت في عمليات إغاثة طاقم الناقلتين النفطيتين، اللتين تعرضتا لانفجار أمس الخميس في خليج عمان.

من جهتها أوضحت إدارة العلاقات العامة بالجيش الإيراني في بيان، أن المنطقة الأولى للجيش وبعد تلقیها تقارير وأحداثيات موقع الحادث، قامت بإيفاد فرق للإغاثة البحرية والجوية، وذلك بعد أن قام مركز الرصد والإنقاذ بمحافظة هرمزكان (جنوب إيران) بإبلاغ القوة البحرية للجيش الإيراني بوقوع الحادث.

وأشار البيان إلى أنه نظرا لبعد المسافة بين السواحل الإيرانية والناقلتين، فإن سفينة غير إيرانية كانت قريبة من الحادث وصلت قبل فرق الإنقاذ التابعة للجيش، وأجلت بحارة الناقلة الأولى وسلمتهم لسفن الإغاثة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وفد إسرائيلي يزور منزل قيادي فلسطيني اغتاله الموساد بتونس؟!