إيران ترفض الاتهامات الأمريكية باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان

رفضت إيران الاتهامات الأمريكية باستهداف ناقلتي النفط في بحر عمان يوم أمس الخميس ودانت ذلك بأشد العبارات، مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان لممثلية إيران في الأمم المتحدة، الذي صدر فجر اليوم الجمعة أن "التصريحات المثيرة للفتنة، التي أطلقها مندوب أمريكا في اجتماع مجلس الأمن الدولي الخميس، مؤشر آخر على الحرب النفسية الرامية للتخويف من إيران".

وقالت في البيان إن "دعوة أمريكا، التي خرجت هي نفسها من الاتفاق النووي بصورة غير قانونية، لإيران إلى توخي الدبلوماسية والعودة إلى طاولة المفاوضات، مجرد مزحة".

وتابع البيان أن "الحرب والإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني والتواجد العسكري الأمريكي واسع النطاق في المنطقة، يشكلان السبب الأساس دوما لزعزعة الأمن وعدم الاستقرار في منطقة الخليج".

وطالبت الممثلية الإيرانية في الأمم المتحدة المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته للحيلولة دون تنفيذ هذه السياسات والإجراءات اللامسؤولة والخطيرة من قبل امريكا وحلفائها الإقليميين، والرامية لتصعيد التوتر في المنطقة".

وأضافت أن إيران تؤكد من جديد على أن "السبيل الوحيد لخفض التوتر في المنطقة هو التعاطي النشط والبناء من قبل جميع دول المنطقة في إطار حوار حقيقي وشامل ومبني على الاحترام المتبادل والمبادئ الأساسية للقوانين الدولية، وأن الأحداث الأخيرة وأوضاع المنطقة تستوجب مثل هذا الحوار الإقليمي بالتأكيد".

هذا وقد اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات.

من جانبها أعلنت السعودية أنها تتفق مع الولايات المتحدة بأن إيران تقف وراء استهداف ناقلتي النفط في مضيق هرمز، وذكرت أنها تبحث مع واشنطن الخطوات التي يمكن اتخاذها ردا على هذا التطور.

المصدر: وكالات