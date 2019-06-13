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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنى في سديروت بصاروخ

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وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة مبنى في سديروت بصاروخ
Reuters AMIR COHEN
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صاروخا أصاب مبنى في مدينة سديروت جنوبي إسرائيل، دون وقوع ضحايا بشرية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الصاروخ سقط على مبنى بعد دوي صفارات الإنذار في سديروت وبلدية شعار هنيغيف على الحدود مع قطاع غزة مساء اليوم الخميس.

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ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الجيش الإسرائيلي عن استهداف مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من غزة على البلديات الإسرائيلية الحدودية.

وكان الصاروخ الذي أطلق الليلة الماضية هو الأول منذ توصل إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى اتفاق التهدئة في مايو الماضي بعد تبادل الضربات بين الجيش الإسرائيلي والفصائل في غزة، والذي أسفر عن مقتل 4 إسرائيليين وأكثر من 20 فلسطينيا.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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