الطيران الإسرائيلي يغير على غزة بعد إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنة أشكول

قصفت طائرات إسرائيلية فجر اليوم الخميس، أرضا زراعية جنوب قطاع غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه مستوطنة أشكول.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن مقاتلات إسرائيلية أغارت على أرض زراعية بمنطقة "كرم أبو معمر" شرقي مدينة رفح، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وقالت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق إن القبة الحديدية اعترضت صاروخا الليلة الماضية أُطلق من قطاع غزة على مستوطنة اشكول.

وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في أشكول وتمكنت القبة الحديدة بعدها من اعتراض الصاروخ.

وقد جرى إطلاق الصاروخ بعد ساعات قليلة من إعلان إسرائيل فرض حصار بحري كامل على قطاع غزة بذريعة مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من القطاع باتجاه إسرائيل، علما بأن آلاف الأسر الفلسطينية تعتاش على موارد بحر غزة.

المصدر: معا