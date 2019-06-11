 
مباشر

وزير أوكراني: بلادنا لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العقد المقبل

أخبار العالم

وزير أوكراني: بلادنا لن تتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العقد المقبل
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lz4r

أعرب وزير خارجية أوكرانيا بافيل كليمكين، عن اعتقاده، أن بلاده لن تتمكن من الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر المقبلة.

وكتب الوزير، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سمع البعض، أننا سننضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2025. هذا هراء، لأنه لتحقيق ذلك، كان علينا التفاوض بشأن الانضمام منذ فترة طويلة. وسمع البعض أن الأمر بات خلال الـ10 سنوات، أكثر واقعية،  لكنه لا يزال ضربا من الهراء، لأنه لتحقيق ذلك، يجب أن نبدأ المفاوضات في الغد".  

وأضاف كليمكين، أنه يبقى على الرغم من ذلك، على ثقة من أن أوكرانيا ستتمكن من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عاجلا أم آجلا.

إقرأ المزيد
البرلمان الأوكراني يرفض إقالة وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات
البرلمان الأوكراني يرفض إقالة وزيري الخارجية والدفاع ومدير المخابرات

وقال بافيل كليمكين: "ولكن لتحقيق ذلك، يجب علينا، أن نسمو ونصبح أعلى من كل المرشحين الباقين".

وكان الرئيس السابق لأوكرانيا بيترو بوروشينكو، قد أعلن مرات عديدة، اعتماد نهج الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

المصدر: تاس

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"في حياة بعد الموت".. هذا ما قاله صائب عريقات عن "وفاته" لـ3 دقائق و20 ثانية