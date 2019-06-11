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واشنطن: الإفراج عن زكا رسالة إيجابية من طهران

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واشنطن: الإفراج عن زكا رسالة إيجابية من طهران
Nicholas Kamm/AFP/Getty
مبنى وزارة الخارجية الأمريكية
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رحبت الولايات المتحدة بالإفراج عن اللبناني نزار زكا المدان في إيران بتهمة التجسس لصالح واشنطن، معتبرة إطلاقه "رسالة إجابية" إلى باقي الأمريكيين المحتجزين في إيران.

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وعلقت الخارجية الأمريكية على خبر الإفراج عن زكا، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، بالقول إنه "بالطبع يوم مميز للسيد زكا وعائلته وجميع الذين دعموه خلال حبسه غير الشرعي".

وأضافت: "نأمل بأن الإفراج عن السيد زكا إشارة إجابية للمحتجزين الأمريكيين لدى إيران"، حسب وكالة "رويترز"

وكشفت صحيفة "صبح نو" الإيرانية أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله لعب دورا كبيرا في إقناع الجانب الإيراني باتخاذ قرار بالإفراج عن زكا.

المصدر: وكالات

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