تسليم 14 من أيتام "داعش" لفرنسا وهولندا

أعلنت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي سوريا عن تسليمها 14 طفلا يتيما من أبناء مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي لفرنسا وهولندا.

وأكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر اليوم الاثنين على حسابه في "تويتر" أن الإدارة سلمت أمس 12 طفلا لوفد من الخارجية الفرنسية واثنين لوفد من الخارجية الهولندية في مدينة عين عيسى.

وأوضح مسؤول في الإدارة الكردية طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس"، أن بين الأطفال الفرنسيين أفرادا من عائلة واحدة، وأكبرهم يبلغ من العمر عشر سنوات، ومن المتوقع أن تجري عمليات تسليم أخرى لأطفال فرنسيين قريبا.

وكان الأطفال الفرنسيون الـ12 مقيمين في مخيمي الهول وروج في محافظة الحسكة، فيما كان الطفلان الهولنديان يقطنان في مخيم عين عيسى.

وأعلنت فرنسا وبعض الدول الأخرى رفضها استعادة المتطرفين من مواطنيها، لكنها أبدت استعدادها لاستقبال الأيتام من أبنائهم وتسلمت باريس في مارس الماضي لأول مرة خمسة أطفال لآباء دواعش فرنسيين.

كما تسلمت النرويج بداية الشهر الحالي خمسة أطفال من أيتام "الدواعش"، بالإضافة إلى إعلان الإدارة الذاتية الأربعاء عن تسليم امرأتين أميركيتين وستة أطفال للولايات المتحدة.

المصدر: RT + "فرانس برس"