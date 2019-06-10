ترامب يشيد بإنجازاته ويندب حظّه العاثر في نفس الوقت

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجازاته وقال إنه لو أبرم الرئيس السابق باراك أوباما الصفقات التي أبرمها هو، لكانت وسائل الإعلام "الفاسدة" قد أشادت به ليلا ونهارا.

وأضاف ترامب أنه لو أبرم أوباما الاتفاقيات التي أبرمها هو، مثل الحدود والاقتصاد، لكانت وسائل الإعلام الفاسدة ستشيد به على نحو لا يصدق.

If President Obama made the deals that I have made, both at the Border and for the Economy, the Corrupt Media would be hailing them as Incredible, & a National Holiday would be immediately declared. With me, despite our record setting Economy and all that I have done, no credit! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2019

وتابع أن وسائل الإعلام كانت ستطالب بيوم عطلة رسمية، أما "معي ورغم سجلنا القياسي في الاقتصاد وكل ما قمت به، فصفر".

I know it is not at all “Presidential” to hit back at the Corrupt Media, or people who work for the Corrupt Media, when they make false statements about me or the Trump Administration. Problem is, if you don’t hit back, people believe the Fake News is true. So we’ll hit back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2019

وهاجم ترامب أيضا وسائل الإعلام اليوم، في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، وتوعد بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض.

وكتب: "أعلم أنه ليس تصرفا "رئاسيا" الرد على وسائل الإعلام الفاسدة، أو الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن الإدارة الأمريكية".

وتابع: "المشكلة هي، إذا لم ترد سيعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة، ولذلك سوف نرد".

ونفى ترامب في الثاني من يونيو الجاري أن يكون قد نعت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري ودوقة ساكس بـ"الكريهة" بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

وكتب: "لم أصف ميغان ماركل أبدا بأنها "كريهة"، هذه فعلة وسائل الإعلام الكاذبة… هل ستقوم "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" وغيرها بتقديم الاعتذار؟ أشك بذلك!".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "صن" البريطانية وعدد من وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى أن ترامب وصف ميغان ماركل بأنها "كريهة" بسبب تصريحاتها السابقة المنتقدة له.

وكانت الممثلة الأمريكية ماركل تنتقد بشدة ترامب، قبل زواجها من الأمير هاري.

المصدر:وسائل التواصل الاجتماعي