 
مباشر
عاجل
مباشر.. مراسم استقبال الملكة إليزابيث الثانية للرئيس الأمريكي ترامب وزوجته في قصر باكنغهام

ترامب ينفي ما جاء على لسانه عن ميغان ماركل في مقابلة مسجلة!

أخبار العالم

ترامب ينفي ما جاء على لسانه عن ميغان ماركل في مقابلة مسجلة!
Reuters Joshua Roberts
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lxo4

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد وصف دوقة ساسكس ميغان ماركل بـ"الشريرة"، على الرغم من وجود تسجيل صوتي يوثق هذا الكلام.

وشدد ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها أمس الأحد على حسابه في "تويتر"، أنه لم يصف ماركل بالشريرة، محملا "وسائل الإعلام الكاذبة"، وخاصة "سي إن إن" و"نيويورك تايمز"، المسؤولية عن فبركة هذا الخبر.

غير أن صحيفة "صن" التي أجرت في الأسبوع الماضي مقابلة مع ترامب في البيت الأبيض قبيل زيارته إلى المملكة المتحدة والتي بدأت اليوم الاثنين، نشرت تسجيلا صوتيا يؤكد صحة الخبر.

ويبدو من التسجيل أن ترامب رد على سؤال عن تهديد ماركل، الممثلة الأمريكية السابقة، في عام 2016 بالانتقال إلى كندا إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية: "لم أكن أعلم أنها كانت شريرة".

إقرأ المزيد
ترامب: ميغان ماركل شريرة لكنها ستكون أميرة رائعة
ترامب: ميغان ماركل شريرة لكنها ستكون أميرة رائعة

وتعرض ترامب قبيل زيارته إلى المملكة المتحدة لانتقادات شديدة اللهجة على خلفية إبدائه الدعم في المقابلة نفسها لترشح وزير الخارجية السابق بوريس جونسون لمنصب رئيس الوزراء، ما رأى فيه بعض السياسيين البريطانيين تدخلا في شؤون البلاد.

المصدر: RT + ذا صان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تسريب صوتي لترتيب مباراة اللقب في الدوري الجزائري