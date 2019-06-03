ترامب ينفي ما جاء على لسانه عن ميغان ماركل في مقابلة مسجلة!

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يكون قد وصف دوقة ساسكس ميغان ماركل بـ"الشريرة"، على الرغم من وجود تسجيل صوتي يوثق هذا الكلام.

وشدد ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها أمس الأحد على حسابه في "تويتر"، أنه لم يصف ماركل بالشريرة، محملا "وسائل الإعلام الكاذبة"، وخاصة "سي إن إن" و"نيويورك تايمز"، المسؤولية عن فبركة هذا الخبر.

I never called Meghan Markle “nasty.” Made up by the Fake News Media, and they got caught cold! Will @CNN, @nytimes and others apologize? Doubt it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2019

غير أن صحيفة "صن" التي أجرت في الأسبوع الماضي مقابلة مع ترامب في البيت الأبيض قبيل زيارته إلى المملكة المتحدة والتي بدأت اليوم الاثنين، نشرت تسجيلا صوتيا يؤكد صحة الخبر.

ويبدو من التسجيل أن ترامب رد على سؤال عن تهديد ماركل، الممثلة الأمريكية السابقة، في عام 2016 بالانتقال إلى كندا إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية: "لم أكن أعلم أنها كانت شريرة".

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وتعرض ترامب قبيل زيارته إلى المملكة المتحدة لانتقادات شديدة اللهجة على خلفية إبدائه الدعم في المقابلة نفسها لترشح وزير الخارجية السابق بوريس جونسون لمنصب رئيس الوزراء، ما رأى فيه بعض السياسيين البريطانيين تدخلا في شؤون البلاد.

المصدر: RT + ذا صان