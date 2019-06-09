كوساتشيف: ما يحدث في مولدوفا "أزمة مصطنعة"

علق رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على الوضع السياسي السائد حاليا في مولدوفا.

وأشار إلى أن الأزمة السياسية السائدة هناك، مصطنعة، وقال: "تعيش مولدوفا، أزمة من صنع الإنسان، والغريب، أن المحكمة الدستورية هناك، تلعب دور الطرف الذي يشعل الحريق".

وأعاد السناتور الروسي إلى الأذهان، أنه بمجرد أن قرر برلمان البلاد تشكيل حكومة وتعيين رئيس للوزراء، "أعلنت المحكمة الدستورية على الفور أن هذا القرار باطل"، وطالبت المحكمة أيضا بحل البرلمان وإقالة الرئيس إيغور دودون من منصبه.

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وقال البرلماني: "تجب تسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة: بدلاً من حماية النظام السياسي، بدأت المحكمة في تدميره، ومن الواضح أنها تجاوزت مهمتها".

وفي وقت سابق، عبرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، يوهانس هان، في بيان مشترك، عن استعدادهما للعمل مع الحكومة الشرعية في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

المصدر: RT