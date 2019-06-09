كازاخستان.. استطلاعات تظهر فوز توكايف في الانتخابات الرئاسية

أظهر استطلاعان لآراء الناخبين في كازاخستان بعد إدلائهم بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، إلى تقدم القائم بأعمال الرئيس، قاسم جومارت توكايف، أمام باقي المرشحين بفارق كبير.

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وأظهرت نتائج استطلاعين نظم أحدهما مركز "الشبيبة" العلمي للبحوث، والآخر معهد "الرأي العام"، تصدر توكايف المرشح عن حزب "نور أوطان" (نور الوطن) الحاكم، الانتخابات بعد حصوله على قرابة 70% من الأصوات.

وأشار مدير مركز "الشبيبة"، تالغات كلييف، إلى أن نسبة الخطأ في استطلاعات كهذه عادة ما تكون منخفضة ولا تتجاوز 3.5%.

وحل أميرجان كوسانوف، المرشح المعارض عن حركة "ألت تاغيدري" القومية الوطنية، في المركز الثاني بنيله نحو 15% من الأصوات.

وجاءت في المركز الثالث المرأة الوحيدة بين مرشحي الرئاسة، دانيا يسبايفا، التي رشحها حزب "أك جول" الديمقراطي بحوالي 5% من الأصوات.

وتراوحت نسب الدعم للمرشحين الأربع الآخرين بين 3.06% و1.92%.

ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات الكازاخستانية النتائج الأولية للاستحقاق الانتخابي في الـ10 أو الـ11 من يونيو الجاري.

وسيعتبر فائزا المرشح الذي سيحصل على أكثر من 50% من الأصوات، بغض النظر عن نسبة المشاركة، علما أن لجنة الانتخابات أعلنت أنها بلغت اليوم 77.4% من إجمالي الناخبين المسجلين.

وهذه أول انتخابات رئاسية تجرى دون مشاركة أول رئيس لكازاخستان، نور سلطات نزاربايف، الذي تنازل عن منصب الرئيس في مارس الماضي لصالح توكايف، مقترحا ترشيح توكايف الذي ترأس وقتذاك الغرفة السفلى من البرلمان، ليشغل منصب القائم بأعمال الرئيس.

واحتفظ نزاربايف لنفسه بصفة "زعيم الأمة" وزعامة حزب "نور أوطان".

المصدر: وكالات









