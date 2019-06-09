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الصين تحذر مجموعات التكنولوجيا من الانقياد وراء رغبات واشنطن وسياساتها

مال وأعمال

الصين تحذر مجموعات التكنولوجيا من الانقياد وراء رغبات واشنطن وسياساتها
Reuters JORGE SILVA
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت أن الحكومة الصينية استدعت مؤخرا مسؤولين في شركات كبرى للتكنولوجيا لتحذيرهم من عواقب وقف مبيعات تقنياتهم في الصين.

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وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكومة الصينية استدعت خلال الأسبوع الجاري رؤساء مجموعات عديدة بينها الأمريكيتان "ديل" و"مايكروسوفت" والكورية الجنوبية "سامسونغ" لتحذيرهم من أن أي تقليص لنشاطاتها في الصين يمكن أن يؤدي إلى إجراءات انتقامية.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات الصينية ذكرت الشركات الأمريكية بأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع تقاسم التكنولوجيا بين شركات أمريكية وصينية "أدى إلى اضطراب الشبكة العالمية للإمداد"، مؤكدة أن "الشركات التي تطبق هذه السياسة يمكن أن تواجه عواقب".

وكانت شركة "فيسبوك" أعلنت الجمعة أنها ستحرم "هواوي" الصينية من تطبيقاتها الرائجة في مجال التواصل الاجتماعي.

وأفادت الشركة العملاقة للتواصل الاجتماعي أنها اتّخذت الخطوة بعدما أمر الرئيس الأمريكي بمنع تصدير التكنولوجيا إلى "هواوي".

المصدر: "أ ف ب"

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