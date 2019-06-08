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10 عائلات إسرائيلية تنوي الرحيل من مناطق غلاف غزة

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10 عائلات إسرائيلية تنوي الرحيل من مناطق غلاف غزة
Reuters AMIR COHEN
عائلة إسرائيلية في بلدة سديروت المجاورة لغزة تهرب إلى ملجأ عند سماع صفارات الإنذار
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برغبة 10 عائلات على الأقل تعيش في المناطق المحيطة بقطاع غزة، في الرحيل من المنطقة بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة.

وأبلغت عشر عائلات إسرائيلية على الأقل تعيش في المناطق المحيطة بقطاع غزة المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" بنيتها مغادرة المنطقة قبل بداية الصيف الحالي.

وحسب تقرير نشرته قناة 13 الإسرائيلية أمس، فإن الحديث يدور عن عائلات وصلت الى منطقة المجلس الإقليمي "شاعر هنيغف" شمال شرقي غزة قبل عام لفترة تكيف، حتى تقرر إن كانت ستستقر في المنطقة أم لا.

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لكن وقوع عشر جولات من القتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة عايشتها هذه العائلات، دفعتها لأن تقرر مغادرة المنطقة، التي يقيم فيها حاليا حوالي 70 ألف إسرائيلي في 50 بلدة.

وذكرت القناة الإسرائيلية أنه في أعقاب هذا التطور، باتت لدى المجلس مخاوف كبيرة من أن تؤدي الخطوة إلى موجة رحيل أكبر.

والتقى رئيس الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي أمس الجمعة مع رؤساء السلطات المحلية في سديروت والمناطق الإسرائيلية المحيطة بالقطاع لأول مرة منذ توليه منصبه، وتعهد أمامهم بضرورة إيقاف ما أسماه بـ "إرهاب البالونات".

وتطرق كوخافي أيضا للتسوية مع حماس، وقال: "انخفاض كمية البالونات الحارقة وانخفاض أحداث العنف على الجدار ليس صدفة"، مضيفا: "نحن نفضل أن نعطي (التهدئة) الفرصة بدل السماح بتدهور الأوضاع الأمنية".

المصدر: i24NEWS

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