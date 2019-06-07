بوتين يوضح سبب عدم تهنئته رئيس أوكرانيا الجديد

أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، سبب عدم إرساله تهنئة لفلاديمير زيلينسكي بعد فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، على منافسه بيترو بوروشينكو.

وقال بوتين، خلال رده على المشرفة على جلسة حوار عقدت في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن زيلينسكي، يواصل حتى الآن استخدام تعايير محددة معادية لروسيا.

Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах, а также о том, почему они ещё не встретились pic.twitter.com/USBOUjZ2xR — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.

وأضاف بوتين، أن زيلينسكي، "يواصل وصفنا، بالأعداء والمعتدين. يجب عليه تحديد موقفه".

وأكد بوتين، أنه لم يرفض حتى الآن، لقاء الرئيس الأوكراني الجديد. وقال مبتسما: "لم يعرض أي أحد ذلك".

وردا على سؤال مكرر من المشرفة، حول مدى استعداد بوتين للقاء زيلينسكي، قال بوتين:" أنا لا أعرف هذا الشخص. لكني آمل بأننا سنتعارف في وقت ما. على الأغلب هو مختص جيد في المجال الذي عمل فيه حتى الآن. هو حتما ممثل جيد. ولكن هناك فارق بين أن تمثل دور شخصية ما، وأن تكون بالفعل هذه الشخصية".

المصدر: وكالات