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رسالة مؤثرة من إمام وقس إلى العالم

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رسالة مؤثرة من إمام وقس إلى العالم
الإمام أشفة والقس ووي
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وجه الإمام محمد أشفة والقس جيمس ووي رسالة مؤثرة إلى العالم، ضمن برنامج الأمم المتحدة للحضارات، تدعو إلى الوحدة والحوار ونبذ الكراهية.

وقال الإمام والقس في رسالة موحدة، نشرتها صفحة الأمم المتحدة عبر "تويتر"، إن "تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة جمعنا معا من أجل تشكيل تحالف عبر الثقافة، لكي نجعل العالم مكانا أفضل".

 ويدا بيد مع القس، قال الإمام أشفة: "يجب أن تعلو الأصوات التي تقول لا للكراهية، لا للاستبعاد، لا للتطرف، لا للأصولية السلبية في عالمنا. لقد حان الوقت لمحاربة الأقليات التي تدعو إلى الكراهية وتروج للانقسام".

بدوره، قال القس ووي: "ندعو الجميع إلى التسامح. من دون مسامحة لا يمكننا احتواء دائرة العنف. دعونا نصل إلى الجميع من خلال برنامج تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، قبل أن يتفكك العالم!".  

وتابع ووي "سننقذ العالم معا، إذا تمكنا من تدريب المزيد من الأشخاص والزعماء الدينيين على الحوار والاتحاد بدلا من التفرقة".

في ختام الرسالة قال أشفة "ابحث عن شخص في الجانب الآخر، من ديانة أو عرق مختلف، واصنع منه صديقا".

من الجدير ذكره، أن الإمام أشفة والقس ووي حازا على جائزة الابتكار بين الثقافات للعام 2017.

المصدر: RT

 

 

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