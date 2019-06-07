 
مباشر
عاجل
بوتين يقترح تأسيس بنك دولي للمعلومات

ماي تستقيل اليوم من رئاسة حزب المحافظين

أخبار العالم

ماي تستقيل اليوم من رئاسة حزب المحافظين
Reuters TOBY MELVILLE
تيريزا ماي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lydh

من المتوقع أن تستقيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة من زعامة حزب "المحافظين" الحاكم، بعد فشلها في الانسحاب ببلادها من الاتحاد الأوروبي.

ولم تحدد ماي ما إذا كانت ستدلي بخطاب علني اليوم، لكن وسائل إعلام رجحت أن تؤكد استقالتها في خطاب موجه إلى "اللجنة-1922" التي تتألف من أعضاء في البرلمان من حزب "المحافظين" لا يشغلون مناصب في الحكومة.

يذكر أن تيريزا ماي (62 عاما) تولت قيادة "المحافظين" ورئاسة الحكومة في يوليو 2016، وفازت في الانتخابات البرلمانية 2017.

إقرأ المزيد
ماي تعلن أنها ستستقيل من منصبها في الـ7 من الشهر المقبل
ماي تعلن أنها ستستقيل من منصبها في الـ7 من الشهر المقبل

وعلى خلفية فشلها في تمرير الاتفاق حول شروط "بريكست" في البرلمان البريطاني، أعلنت ماي في 24 مايو الماضي عن استقالتها من قيادة الحزب ومنصب رئيسة الوزراء اعتبارا من 7 يونيو الجاري.

وستؤدي ماي مهامها حتى انتخاب زعيم جديد للحزب، يتولى رئاسة الحكومة وهي عملية من المتوقع أن تستغرق ما يقارب الشهرين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

آخرها باندا.. إليك بعض هدايا الزعماء والمشاهير لبوتين