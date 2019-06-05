أعلن المكتب الإعلامي للأسطول السادس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن طائرة روسية من طراز "سو-35" اعترضت 3 مرات طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط، واصفا أحدها بـ "غير الآمن".

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وجاء في بيان للمكتب الصحفي للأسطول السادس: "في 4 يونيو 2019 جرى اعتراض طائرة أمريكية من طراز" بي- 8 إي بوسيدون" كانت تحلق في المجال الجوي الدولي للبحر المتوسط من قبل طائرة روسية طراز" سو- 35" ثلاث مرات خلال 175 دقيقة، ونعتبر أن الاعتراضين الأول والثالث كانا آمنين، أما الاعتراض الثاني فكان غير آمن، لأن طائرة "سو-35" كانت تحلق أمام الطائرة (الأمريكية) مباشرة وبسرعة عالية، الأمر الذي خلق خطرا بالنسبة لطيارينا وأفراد الطاقم".

وأضاف: "أبلغ أفراد طاقم "بي-8 إي" بوقوع موجة من الاضطراب بعد الاعتراض الثاني. واستمرت عملية الاعتراض نحو 28 دقيقة".

وتابع: كانت الطائرة الروسية تقوم بتحليقها في المجال الجوي الدولي غير أن أعمالها كانت غير مسؤولة. ونتوقع أنهم (الجانب الروسي) سيتصرفون في إطار المعايير الدولية التي تم تحديدها لضمان الأمن ومنع وقوع الحوادث.. وتؤدي الاعتراضات غير الآمنة إلى زيادة خطر الأخطاء واحتمال وقوع تصادم في الجو".

وفي الوقت ذاته يصر الجانب الأمريكي أن طائرته كانت تقوم بتحليقها وفق القانون الدولي.

ولم يعلق الجانب الروسي على هذا الحادث حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك + نوفوستي