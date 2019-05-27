"ميغ-31" ترافق قاذفات "الدب" الاستراتيجية فوق ألاسكا

حلّقت قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية الروسية الحاملة للصواريخ، ترافقها مجموعة من مقاتلات "ميغ-31" تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي بمهمة تدريبية ناجحة فوق بحار الشمال وألاسكا.

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ونفذت مجموعة القاذفات تحليقات وفق الخطة فوق المياه الدولية لبحار الشمال، وعلى طول الشواطئ الغربية من ألاسكا والشواطئ الشمالية لجزر ألوتيان، ومياه المحيط الهادئ.

ولضمان أمن هذه القاذفات وحماية تحليقها من مقاتلات وصواريخ العدو المفترض، انطلقت من مطار "يليزوفو" العسكري، مجموعة من المقاتلات من طراز "ميغ-31" الاعتراضية المخصصة لمكافحة المقاتلات والصواريخ.

وخلال التحليق، يبقي طيارو المقاتلات على تواصل مرئي ولاسلكي مع أطقم القاذفات، بما يضمن التنسيق التام للتحليق في أجواء الحرب الجوية المفترضة.

المصدر: نوفوستي